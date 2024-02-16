«Сегодня вышел на лёд и кайфанул». Янченков — после короткой программы на Спартакиаде

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, поделились мнением о своём прокате короткой программы на Спартакиаде сильнейших. По итогам выступления спортсмены заняли промежуточную пятую позицию, набрав 73,46 балла.
Янченков: Впечатления только положительные, да, была ошибка, но я сегодня вышел на лёд и кайфанул. Главная цель для меня на сегодня была выполнена.
Чикмарёва: Как публика в Магнитогорске? Поддержка — супер, очень много народу сидит. Хоть и пятница, даже не выходные. И сама арена мне очень нравится.
Янченков: В нашем тренировочном и соревновательном плане никогда ничего не меняется, мы выходим на лёд, чтобы чисто откатать программу и получить удовольствие. С одним фактором сегодня не справились, послезавтра будем решать другой.
Планируем ли посмотреть что-то в Магнитогорске, погулять? Может быть, немного. Мы с Артёмом Грицаенко будем в бильярд играть.
Чикмарёва: Как настраивались? На чемпионате России было напряжённо, здесь немножко отпустила себя, что сказалось на прокате.
Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.