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«Скольжение бомбическое, прыжки феерические». Лутфуллин — о выступлении на Спартакиаде

«Скольжение бомбическое, прыжки феерические». Лутфуллин — о выступлении на Спартакиаде
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что это одни из лучших соревнований в его карьере и он старался показать максимум.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
304.40
2
Марк Кондратюк
Москва
297.72
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
283.48

«Скольжение бомбическое, прыжки феерические. Всё. Оцениваю по эмоциям как одни их самых лучших соревнований у меня, удалось собраться, короткую показать довольно неплохую, в произвольной, к сожалению, не получилось показать максимум. По состоянию было неплохо: тяжеловато, но терпимо.

Дальше надеюсь на то, что каким-то образом отберусь на Кубок Первого канала, потому что на таких стартах очень здорово выступать и показывать что-то новое, прочувствовать поддержку команды — это всегда было очень интересно. В том сезоне я был на Кубке Первого канала, по эмоциям это один из лучших видов стартов.

Этот сезон для меня нейтральный, прошлый сезон для меня был один из самых хороших. Я боролся в этом сезоне, старался показать максимум, порадовать зрителей, конечно, хотелось порадовать себя, но это будет мне уроком», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, по результатам проката Лутфуллин набрал 249,21 балла. На момент написания новости произвольная программа среди мужчин ещё не закончилась.

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