Игнатов — о ПП на Спартакиаде: сделал 1-й прыжок и понял, что конёк пошёл по одному месту

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов прокомментировал своё выступление на Спартакиаде-2024.

«Обидно, могу похвалить себя за то, что боролся, первый прыжок сделал, понял, что конёк пошёл по одному месту, не держит, я так и докатал. Боролся, пытался сделать всё, что мог. Обидно, это был один из лучших стартов, к которому подходил в хорошей готовности. Случилось так. Что по самочувствию? Устал, а так нормально (улыбается).

Я сделал первый прыжок, конькам две недели, приземлюсь и чувствую, что конёк не держит. А я не могу никак на ноге оттолкнуться. Почему так поздно менял коньки? Был опыт перед Россией, делали так, чтобы они не сломались, но сейчас не повезло по таймингу – вчера левый, сегодня правый. Два-три года не везёт с коньками, я большой просто, наверное.

Дальнейшие планы – в гостиницу, в душ сходить. В регламент Кубка Первого не особо углублялся, настрой был на Спартакиаду. Если получится, с удовольствием приму участие. Это классный опыт, всегда хорошая атмосфера, другие ощущения – кататься за команду.

Турнир шоу-программ? Есть задумки, мысль одна, но перед Спартакиадой не трогали. Мне кажется идея интересная, нудно проработать, но идея интересная.

Куда деваю акул со стартов? Если есть родственники с детьми – это отличный подарок. В какой-то момент они были в кровати, потом их стало слишком много, сейчас лежат в мешках на балконе. Стараюсь дарить, недавно пошёл на вождение, подарил инструктору», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.