Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк — о завершении карьеры Самарина: теперь мне придётся быть путеводной звездой

Кондратюк — о завершении карьеры Самарина: теперь мне придётся быть путеводной звездой
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк отреагировал на решение Александра Самарина завершить профессиональную карьеру. Фигуристы вместе тренировались в группе Светланы Соколовской.

«Для меня Саша на протяжении 10 лет был примером и в спорте, и в жизни. Он прекрасный спортсмен и, что самое главное, очень хороший, добрый, искренний человек. Я всегда стремился быть в каком-то смысле похожим на него, перенимать лучшее, что в нём есть. Понимал, что когда-то этот момент настанет, и меня всегда пугало, как я буду тренироваться дальше, потому что быть старшим – это определённая ответственность. Для ребят, которые только набирают обороты, придётся быть в каком-то смысле путеводной звездой», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Материалы по теме
Ученики Тутберидзе в роли догоняющих. Как выступили Бойкова/Козловский, Мозалёв и другие
Ученики Тутберидзе в роли догоняющих. Как выступили Бойкова/Козловский, Мозалёв и другие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android