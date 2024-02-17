Кондратюк — о завершении карьеры Самарина: теперь мне придётся быть путеводной звездой

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк отреагировал на решение Александра Самарина завершить профессиональную карьеру. Фигуристы вместе тренировались в группе Светланы Соколовской.

«Для меня Саша на протяжении 10 лет был примером и в спорте, и в жизни. Он прекрасный спортсмен и, что самое главное, очень хороший, добрый, искренний человек. Я всегда стремился быть в каком-то смысле похожим на него, перенимать лучшее, что в нём есть. Понимал, что когда-то этот момент настанет, и меня всегда пугало, как я буду тренироваться дальше, потому что быть старшим – это определённая ответственность. Для ребят, которые только набирают обороты, придётся быть в каком-то смысле путеводной звездой», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.