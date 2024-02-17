Синицына — о выступлении в КП: мне кажется, это мой лучший прокат в сезоне

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала прокат короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

«Какие эмоции от проката? Только позитивные. Мне кажется, это мой лучший прокат в сезоне. Старалась качественно делать каждый элемент, вкладываться в каждое вращение, позицию.

Я поработала над прыжками, подняла высоту. Рада, как всё прошло. Первый номер на жеребьёвке? Я начала жеребьёвку с яркого перформанса. Для меня неважно, какой катать. Любому номеру была бы рада», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что судьи оценили прокат 19-летней Синицыной в 75,75 балла.