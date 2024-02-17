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Агаева — о Спартакиаде: я очень счастлива, что выступаю на этом старте

Агаева — о Спартакиаде: я очень счастлива, что выступаю на этом старте
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Российская фигуристка Мария Агаева поделилась впечатлениями от проката по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Очень счастлива, что я сейчас здесь, что выступаю на этом старте. Прокатом довольна. Были небольшое недочёты, но нужно быть внимательнее. Волнение присутствовало», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что судьи оценили прокат 15-летней Агаевой в 67,73 балла.

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