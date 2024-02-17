Яметова — о прокате КП: я выложилась по полной и всё сделала наилучшим образом

Российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала прокат короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

«Мне кажется, я выложилась по полной программе и всё сделала наилучшим образом. Но судьям виднее, они могут указать на недочёт. Я довольна своим прокатом. Многие считают мою программу яркой? Больше внимания на мой шпагат в дорожке шагов обращают — это, наверное, самый яркий элемент в моей программе. Говорят, конечно, что яркая программа и многим она нравится. Мне тоже. Хочется ли придумать особенную фишку к следующему сезону? Да, конечно. Будем придумывать что-то новое, чтобы опять удивить.

Я теперь победительница этапа Гран-при России? Пока не знаю, мне ничего об этом не говорили», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что судьи оценили прокат 16-летней Яметовой в 72,10 балла.