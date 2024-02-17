Фролова — об афише со своим изображением: приятно, Трусовой написала, что мы по соседству

Российская фигуристка Анна Фролова призналась, что была приятна удивлена, увидев афиши турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024 со своим изображением.

«Что с рукой? Порезалась на вращении, но ничего серьёзного. Это, в целом, не больно, из-за того, что часто хватаем лезвия, кожа где-то протирается, становится тоньше в некоторых местах, когда берешь за одно и то же место. Такое происходит иногда (улыбается). Просто на тренировке я обычно перематываю тейпом эти места, а здесь белым тейпом не перемотаешь, некрасиво, но ничего страшного.

Какие эмоции после проката? Я довольна, на самом деле, я чувствовала, что сегодня у меня есть много внутреннего ресурса, есть, что сказать людям. В сравнении с чемпионатом России я выходила немножко в силу здоровья, в эмоциональном плане не настолько заряженная, как сегодня. Сегодня мне понравились, что я смогла откататься наотмашь. Я не переживала, как я выгляжу со стороны, ни о чем не переживала, просто высказалась.

Видела ли плакаты Спартакиады со своим изображением? Конечно, это очень приятно, когда я приехала, я была приятно удивлена. Самое интересное, что мы приехали ночью, нам выдавали пакетики с сувенирами и там был один буклетик с этой же фотографией. Ничего себе, я на буклетике! А на следующий день я выхожу и вижу рекламный борт, потом вижу плакат на катке… У меня такой шок был! Я сразу маме записала видео: «Мама, смотри, это я!». Немножко детская реакция была, но мне правда было очень приятно. Саше Трусовой написала, что мы с ней по соседству — она с одной стороны, я с другой. Но это все её толстовка, естественно. На самом деле, это очень приятно, это мотивирует ещё больше, ещё чище, лучше кататься, стараться как больше», — передают слова спортсменки корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Отметим, афиши турнира с изображением Анны Фроловой размещены по всему стадиону, в том числе и на стене главной арены.