Вайцеховская прокомментировала выступление Кондратюка и Алиева на Спартакиаде

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская подвела итоги выступлениям фигуристов в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

«Марк Кондратюк и Дима Алиев сегодня красавцы. Особенно Дима, несмотря на то, что не попал на пьедестал — остался четвёртым. Даже когда тебе в силу первого выступления не слишком светит, есть разница, закончить соревнования жалким подобием себя самого или собрать в кучу силы и нервы и доказать, что ты мужик.

Самому себе доказать, а не кому-то стороннему. Это очень важно. Потому что есть такая сугубо внутренняя вещь, как самоуважение. Сугубо внутренняя — потому что каждый спортсмен в глубине души всегда понимает, чего стоит то или иное его достижение. Слабак он, которому повезло, или человек, реально оставивший всего себя на поле боя.

Опять же можно расценить сказанное как красивые слова, но для спортсменов это реально поле боя, где важно сохранить внутреннее достоинство, даже когда не получилось стать первым. Именно это и Марк, и Дима сделали. Респект», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, победителем турнира стал двукратный чемпион России Евгений Семененко. В сумме за два проката фигурист набрал 304,40 балла. Второе место занял Марк Кондратюк, набрав 297,72 балла. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи — у него 283,48 балла. Дмитрий Алиев занял четвёртое место с результатом в 282,78 балла.