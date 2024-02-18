Чикмарёва и Янченков: на Спартакиаде не получилось показать себя в полной мере

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, прокомментировали выступление на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске.

«Мне в Магнитогорске очень нравится, здесь уютно, просторно, рассвет видно очень красивый. К сожалению, на соревнованиях не получилось показать в полной мере себя. Будем работать дальше, чтобы устранять все ошибки», — передаёт слова Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Как можем оценить этот сезон? Этот сезон был не настолько загруженный, как прошлый, в прошлом году мы ездили и на юниорские, и на взрослые этапы. По ощущениям этот сезон эмоционально сложнее из-за сложной подготовки, из-за травмы мы не ездили на сборы, потом была моя травма. И это всё накатывались как ком, под конец сезона уже понимаю, как сильно устала», — сказала Екатерина Чикмарёва.

«Ждём отдыха, отпуска, чтобы расслабить мышцы и голову. Мы чувствуем колоссальную поддержку зрителей. Считаю, что наша фан-группа делает гораздо больше работы – покупают игрушки, собирают деньги, в соцсетях нас рекламируют. Это очень приятно, спасибо им большое! Мы хорошо спрогрессировали в программах, они стали чище и легче, самим было приятно катать», — отметил Янченков.

«Есть ли задумки на новый сезон? Есть, мы хотели в этот сезон ставить, но не получилось. Скорее всего, эту музыку будем оставлять, на тренировке в Казани нам случайно включили новую произвольную вместо старой», — добавила Чикмарёва.