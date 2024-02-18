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Артемьева и Брюханов прокомментировали завоевание бронзы на Спартакиаде-2024

Артемьева и Брюханов прокомментировали завоевание бронзы на Спартакиаде-2024
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Комментарии

Российская спортивная пара фигуристов Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали завоевание бронзы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024 в Магнитогорске.

Брюханов. Мы безусловно рады, что у нас получилось почти целостно собрать две программы, но всё равно ещё есть над чем работать, будем исправлять мелочи, нюансы.
Артемьева. Я ехала, наслаждаясь программой, даже не исполнением элементов, а больше по компонентной части. Старалась представлять образ.
Брюханов. Согласен, переживаний не было. Что делать, чтобы обойти две первые пары? Улучшать компоненты, скатанность, потому что превосходство в большей степени заключается в катании. Уровень катания гораздо выше, и надо к этому стремиться.

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