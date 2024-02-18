Косторная — об операции: после пробуждения не чувствую ничего и не могу шевелиться

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как прошла её операция на плече, которую она перенесла в четверг, 15 февраля.

«Накануне вечером, с 10-11 часов вечера запрещают кушать и пить. Вообще, даже воду — ничего. Операция проходит, и далее следует выход из наркоза. Потихоньку приходит осознание, что все, надо открыть глаза. Резкий свет реанимационного отделения и снующие туда-сюда медсестры и врачи. Закрываю глаза и снова засыпаю на пару часов. После пробуждения тошнота не проходит, как и мерзкий привкус, начинаю шевелиться и понимаю, что от ключицы и до нижнего пресса не чувствую ничего и не могу шевелиться. Расстраиваюсь и вновь вырубаюсь на полтора часа.

Утром я уже поняла, как обходиться без помощи руки, и посмотрела, как будет проходить первая реабилитация. Мне сделали перевязку, вкололи обезболивающее, и я пошла к врачу за выпиской. Долго рассказывая, почему меня срочно нужно выписать, я наныла и через час ехала домой. А через 5 я уже снова была на катке с любимыми спортсменами», — написала Косторная в своём телеграм-канале.