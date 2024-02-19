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Иван Букин пожелал удачи Александру Самарину после завершения карьеры

Иван Букин пожелал удачи Александру Самарину после завершения карьеры
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, пожелал удачи Александру Самарину, объявившему о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске.

«Сашке Самарину мы желаем удачи, у него всё будет прекрасно вне спорта. Он прекрасный спортсмен, отличный наш друг, так что мы желаем ему удачи. Я думаю, он найдёт себя в какой-то другой профессии, может быть, в шоу. Конечно, нам жалко, что он уходит, мы его знаем с детства, мы его любим. Но такова жизнь», — сказал Букин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой.

Напомним, 25-летний Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года, а также неоднократным призёром чемпионатов России в мужском одиночном катании.

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