Косторная — о переломе руки: понимаю, визжать нельзя — все тренируются, а я орать буду?

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как сломала правую руку в декабре 2021-го перед чемпионатом России.

«Я сначала сломала правую руку – в конце тренировки делала сложный элемент, который не получался всю тренировку. Так как в конце льда, тренеры не особо уже следили. По логике вещей там должны быть простые упражнения. Но я пошла на сложное и, естественно… В этот день у нас была утром хореография час, потом был лёд — должен был быть полтора, но мне кажется, был час сорок пять. Потом была растяжка в зале, небольшой перерыв, ОФП, и, собственно, ещё один лёд. Это был конец этого льда, вторых полутора часов.

Я хорошо помню этот момент, у меня был страх того элемента очень большой — мне кажется, и сейчас он есть. Это тройной аксель. И я подъезжаю к более старшему, так скажем, ученику, говорю: вот, смотри, если я сейчас не вкручиваюсь, я тебе проигрываю – на что-то мы играли. Он говорит: да, давай, и я, полная уверенности, погнала – заезжаю, очень неплохо вылетаю, приземляюсь, а рука – вот так. На кисть приземляюсь. Обычное падение. Но кисть вывернулась. Я понимаю: блин, это жесть. Я вскакиваю, понимаю, что на льду музыка не играет, рыдать мне нельзя, визжать мне нельзя – все тренируются, а я орать буду? Я еду, про себя, слегка матерюсь, понимаю, что больше не зайду в этот элемент, потому что больно очень, пытаюсь попроще сделать, а не могу вообще заставить себя. Любое движение, даже ногой – начинает болеть кисть руки. Снимаю перчатку – а она довольно жёсткой фиксации – а рука на глазах шире становится и синеет. Я думаю: ну всё.

Мы выходим с мамой, едем на рентген, накладывают гипс. Тренеры мне говорят: ну ладно, завтра можешь не приходить. Я говорю: окей, прихожу через три дня, и тут… Было очень весело — мне говорят, что я должна была спрашивать разрешения, чтобы надеть гипс. Мы с мамой до сих пор не поняли этого. Кто так сказал? Не комментирую. Сказали и сказали. Мы чуть-чуть в шоке были – а как можно в травмпункте не надеть гипс? Меня же из травмпункта не выпустят», — сказала Косторная в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.