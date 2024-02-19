Косторная рассказала, как её выгнали из группы Тутберидзе после перелома второй руки

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как сломала вторую руку, после чего спортсменку выгнали из группы Тутберидзе.

«Гипс сняли, я выхожу на лёд, на третий день захожу на прыжок – и ломаю левую руку! Так же! Но, слава богу, не в этот же прыжок. Я начала восстанавливать, в третий день пошла в прыжки в три оборота – не самые сложные для меня. Я напрыгивала, напрыгивала и допрыгалась, что так же на левую приземлилась. Сломала левую. Подумала: что так, что так — всё равно четыре года ждать (смеётся).

Я прихожу с левой рукой загипсованной, а мне говорят: ты забыла, на какую руку гипс надеть? Я отвечаю: ага, остроумно. В итоге через три-четыре дня я вышла на лёд, на утреннюю тренировку, а тренеры в конце льда сообщают, что ты вся ломаная-переломанная уже, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой работать больше не будем. Типа мы тебя выгоняем.

Я не сильно расстроилась, позвонила в федерацию, сказала: вот так и так, такая ситуация, я хочу продолжать, что будем делать? Мне предложили переход в ЦСКА. И с момента, пока я сломала одну руку, лечила вторую – я не каталась, только в зале делала ОФП. Я очень сильно хотела на лёд – сколько можно с этими руками?

Мысль закончить? Она есть всегда, но а что я получу, если закончу? По факту? Ничего. Я пойду учиться – я сейчас учусь на тренера, то есть буду ходить практически каждый день в институт. Или надо работать. Или выбирать другую сферу деятельности, чтобы быть в неё погруженным. А если я буду ходить учиться на тренера, я просто с ума сойду. В тот момент я поняла, что мне просто это надо. Не потому что я что-то хочу – мне это надо, потому что мне это нравится. Я хочу получить эмоции, которые получаю от соревнований. Тогда как раз мы начали ставить у Елены Германовны (Буяновой. — Прим. «Чемпионата») программы, накатывать, и на сборах мне говорят про ногу! Про мои травмы можно много говорить. Это кошмар», — сказала Косторная в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.