Шветский считает, что предоставил все доказательства своей невиновности в деле Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что нашёл и смог предоставить суду все необходимые сведения о своей невиновности в деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Несомненно, Хайо Зеппельт может оставаться при своём мнении, это его право. Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту с 2006 года — года первой атаки на российский спорт, года рождения Камилы Валиевой, которая через 15 лет стала венцом этой неспортивной борьбы», — приводит слова Шветского «Спорт-экспресс».

Отметим, что журналист Хайо Зеппельт заявил, что не будет реагировать на решение суда по делу о клевете в адрес спортивного врача.

Напомним, по решению спортивного арбитражного суда Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года, однако есть те, кто уверены, что допинг в организм Валиевой попал благодаря ближайшему окружению.