Вайцеховская объяснила, почему между лидирующими спортивными парами не было равной борьбы

Советская спортсменка и российский спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что между спортивными парами Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не вышло равной борьбы из-за того, что выступление Бойковой и Козловского выглядело несколько неухоженным. Об этом Вайцеховская написала в своём телеграм-канале.

«Самое большое сожаление от турнира спортивных пар в Магнитогорске — что между Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским не получилось равной борьбы. Сорванная Сашей и Димой поддержка здесь, на мой взгляд, совершенно ни при чём — это реально несчастный случай.

Но парадокс налицо: притом что многие отдельные элементы у Бойковой и Козловского были оценены выше (что говорит о том, что эти спортсмены если не превосходят соперников в технике, то как минимум не уступают им), общим впечатлением осталась некая неухоженность», — написала Вайцеховская в соцсетях.

Напомним, обе эти пары лидировали по итогу турнира по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Победителями стали Мишина и Галлямов с результатом 239,11 балла в сумме за два проката. Разрыв со вторым местом Бойковой и Козловского составил меньше девяти баллов.