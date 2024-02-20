Сотникова — о золоте на ОИ-2014: этот день навсегда останется в моём сердце

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова высказалась о своей победе на Играх в Сочи. Спортсменка завоевала золотую медаль Олимпиады 20 февраля 2014 года.

«Ровно 10 лет назад была написана история на всю жизнь! Первое золото в женском одиночном катании за всю историю России. Этот день не описать словами, он навсегда в моём сердце. Это нечто большее, чем просто победа. Он стал символом невозможного, достижимого, мечты, ставшей реальностью. Этот день останется в наших сердцах навсегда, напоминая о том, что сила духа способна совершить чудеса, а вера в себя может перемещать горы. Эта победа не только моя, но и моей команды, моей семьи и всей страны», — написала Сотникова в соцсетях.