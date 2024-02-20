«За словами не проследил, но был искренен». Журанков — о речи Алиева на Спартакиаде

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о речи чемпиона Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрия Алиева на Спартакиаде-2024. Фигурист заявил, что ему сложнее находить мотивацию для соревнований внутри страны.

«Я согласен с тем, как объяснил это Рукавицын. Он сказал, что речь шла не о мотивации, речь шла о том, что когда человек очень хорошо готов — а Дима был очень хорошо готов, что и показал в произвольной программе — нужно добавить какой-то процент к этому состоянию, чтобы всё зажглось. И, конечно же, когда ты находишься в жесточайшей борьбе с топовыми фигуристами, эта искорка появляется. Классные ребята кругом, но когда ты видишь их на каждом старте…

Он говорил не про мотивацию, но все поняли именно так. И Диме за это досталось. Он, конечно, за словами не проследил, но был, как всегда, искренен, открыт и поделился тем, что его волнует. За это человека надо уважать. И тут знаешь какой момент сыграл? Если бы это сказала Петросян, думаю, все бы поняли, потому что она бы на чемпионате мира боролась исключительно за золото. Я понимаю, если бы это сказали Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский. Но эти люди этого не сказали, а показали высочайший уровень мотивации внутри России весь сезон. А вырвалось это у искреннего, открытого Димки Алиева, ещё и после не очень хорошего проката короткой программы. И тут, понятное дело, ему прилетело за эти слова.

Но мы высказываемся исключительно в поддержку этой честности, тем более что он говорил не про мотивацию. И я понимаю, почему он Фернандеса в пример привёл — и там Вайцеховская, конечно, справедливо ему в ответ написала, что где он там соревновался, в 20 баллах от него? Но он говорил-то не про эти 20 баллов. Он говорил про то, что когда ты в сильнейшей разминке с Фернандесом, тебя это подстёгивает кататься лучше», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».