«Это было бы хоть каким-то реваншем». Журанков — об упущенной победе Бойковой/Козловского

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков оценил выступление российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на Спартакиаде — 2024.

«Мне очень обидно за эту поддержку Бойковой и Козловского. Они бомбили произвольную программу очень здорово, и это чувствовалось. При этом они катались раньше Мишиной и Галлямова, и когда вышли Настя с Сашей, чувствовалось, что они проигрывают настроем, вовлеченностью в программу. Они не докатывают до того уровня, на котором отбомбили произвольную Бойкова/Козловский. У меня такое ощущение было, что сами Саша с Димой почувствовали, что круто едут, все идет. И вот это соскальзывание Саши с руки в поддержке… Я думаю, что они бы выиграли произвольную программу у Мишиной/Галлямова. Они бы проиграли весь турнир, но выиграли бы произвольную, и это было бы хоть каким-то реваншем», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».