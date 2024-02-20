Боброва и Журанков назвали программы российских фигуристов, достойные международной арены

Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков назвали программы российских фигуристов, достойные международной арены.

Боброва: У девочек произвольная Петросян и короткая Синицыной.

Журанков: А мне хотелось бы, чтобы на мировой международной арене прозвучала произвольная Софьи Муравьёвой и короткая Синицыной — 100%.

Боброва: Насчёт короткой Синицыной я с тобой согласна. Мне просто ещё нравится всё-таки по ороганичности и катанию «Февраль» Петросян. Это программа под неё. Эта лёгкость. Сразу вспоминается, когда Медведева выходила тогда ещё, когда она совсем юная была. Это возвращает нас в те прекрасные времена. Произвольная Савосина «Челентано» — 100%. И, естественно, «Клоун» Семененко.

Журанков: А произвольная Семененко?

Боброва: Она классная, но…

Журанков: Очередная версия «Ромео и Джульетты?»

Боброва: Прекрасная версия, замечательная версия! И как он откатался — это просто по энергетике невероятно! Мурашки шли по коже. Вопросов нет. Но мне очень интересно, как оценили бы судьи, что говорили бы тренеры, специалисты и любители фигурного катание в комментариях после того, как где-то на международной арене, на этапах Гран-при или на Европе увидели конкретную программу. Насколько бы она запомнилась в сердцах. Поэтому я и перечисляю именно эти программы. Потому что они мне запомнились. Я уверена, что очень многие смотрят наши соревнования, несмотря на то что закрыта трансляция. Но в любом случае они об этом не будут говорить так, как если бы они это воочию увидели непосредственно в соревновательном процессе международных стартов. Поэтому мне очень жалко, что «Клоун» Семененко и «Челентано» Савосина не прозвучали на международной арене и не смогли войти в золотой фонд международных программ.