«Просто браво». Боброва оценила выступление Кондратюка на Спартакиаде

Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва похвалила фигуриста Марка Кондратюка за выступление на Спартакиаде сильнейших – 2024.

По итогам турнира Кондратюк занял второе место с 297,72 балла. Победителем стал Евгений Семененко (304,4 балла).

«Я смотрела не в прямом эфире, но когда посмотрела, он закончил, я просто взяла телефон и написала Марку, что сейчас стала смотреть: «Просто браво». Как я хочу его видеть такого всегда! Можно, пожалуйста, это устроить как-нибудь? Очень хочется.

Такое впечатление, что он только сейчас вошёл приблизительно в ту олимпийскую форму, в которой он был на Олимпиаде. Когда ему интересно, когда у него блестит глаз, когда у него есть уверенность, которая ему помогает взлетать и приземляться вот из-под невероятных углов!

Во время полёта у него нисколько не проскальзывают сомнения в том, что он выедет из этого прыжка. И по-другому не может быть. И он тянет и вытягивает. Сейчас эти две программы были просто классными. Прозвенели, как и хотелось, сначала и до конца», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».