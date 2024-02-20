«Уже вижу настрой по катанию». Боброва отметила прогресс Мозалёва после ухода к Тутберидзе

Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва отметила прогресс российского фигуриста Андрея Мозалёва после ухода в группу к Этерии Тутберидзе.

«Я уже вижу настрой по катанию. Что он был готов, и ему обидно, что он не смог показать те немногие наработки, которые уже дал ему новый штаб. Вот мне прям так показалось, особенно в короткой программе. И я думаю, это будет интересно. Я очень хочу, и для меня это будет очень большой показатель в следующем сезоне — какие у него будут постановки. Это очень важно, потому что нам нравились две его прошлогодние постановки. И всё-таки я даже сейчас отметила в произвольной — хотя там особо нет той истории, которую он в прошлом году показывал — мне всё равно нравится, как он катается. Как он катит с этими его корабликами! Да, где-то, возможно, их слишком много, но… И какие руки у него, какая пластика!» — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».