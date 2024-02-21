Российская фигуристка Камила Валиева присутствует на церемонии открытия Игр будущего, которая в эту минуту проходит в Казани.

Помимо Валиевой, мероприятие посетили заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин, олимпийский чемпион в многоборье российский гимнаст и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный и глава направления социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды.

Отметим, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.