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Тарасова рассказала, что позволяет держать высокий уровень катания в России

Тарасова рассказала, что позволяет держать высокий уровень катания в России
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что из-за большой конкуренции внутри страны фигурное катание остаётся на должном уровне.

«По тому, как работают наши спортсмены, можно сказать, что у нас прекрасно прошли соревнования: и первенство среди юниоров, и чемпионат страны. Все соревнования были очень интересными и насыщенными. Фигуристы многое выучили за этот год, некоторые прыгали четверные.

Процесс идёт, не стоим на месте. Большая конкуренция внутри страны позволяет держать высокий уровень фигурного катания. Как видите, удаётся сохранить интерес к женскому катанию без таких фигур, например, как Туктамышева и Щербакова», — приводит слова Тарасовой Metaraitings.

Напомним, в этом году победителями чемпионата России по прыжкам стали совсем юные фигуристы. Среди мужчин это 12-летний Арсений Федотов, а среди женщин — 12-летняя Маргарита Базылюк. Фигуристка выполнила каскад из двух четверных прыжков, который вошёл в историю.

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