«Их олимпийская программа — самая любимая». Артемьева — о примерах в парном катании

Бронзовые призёры Спартакиады — 2024 фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, рассказали о примерах для себя среди мировых спортивных пар.

«Наши ролевые модели в парном катании? Наверное, этого как раз не хватает, надо над этим работать», — сказал Брюханов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Просто люблю пересматривать разные старые Олимпиады, чемпионаты мира, интересно, как катались раньше. Цеплял ли кто-то из звёзд? Китайские фигуристы Суй/Хань. Олимпийская произвольная программа – моя самая любимая за все времена. Не знаю, как описать их катание», — рассказала Артемьева.

«У меня, наверное, нет такой программы», — добавил Брюханов.