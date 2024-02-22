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«Их олимпийская программа — самая любимая». Артемьева — о примерах в парном катании

«Их олимпийская программа — самая любимая». Артемьева — о примерах в парном катании
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Бронзовые призёры Спартакиады — 2024 фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, рассказали о примерах для себя среди мировых спортивных пар.

«Наши ролевые модели в парном катании? Наверное, этого как раз не хватает, надо над этим работать», — сказал Брюханов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Просто люблю пересматривать разные старые Олимпиады, чемпионаты мира, интересно, как катались раньше. Цеплял ли кто-то из звёзд? Китайские фигуристы Суй/Хань. Олимпийская произвольная программа – моя самая любимая за все времена. Не знаю, как описать их катание», — рассказала Артемьева.

«У меня, наверное, нет такой программы», — добавил Брюханов.

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