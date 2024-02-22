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«Нравится подсказывать маленьким детям». Артемьева и Брюханов — о тренерской карьере

«Нравится подсказывать маленьким детям». Артемьева и Брюханов — о тренерской карьере
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Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, рассказали, чем занимаются, помимо спорта.

«Мы студенты, у нас учёба (улыбается). Учимся оба в университете имени Лесгафта, я на первом курсе, Лёша заканчивает четвёртый. В этом году диплом», — сказала Артемьева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Направление — подготовка в избранном виде спорта», — добавил Брюханов.

«У меня тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта. Рассматриваем ли в будущем тренерскую карьеру для себя? Я, скорее всего, да», — отметила Артемьева.

«Пока что да, скорее всего, так», — ответил Брюханов.

«Мне очень нравится исправлять ошибки, подсказывать что-то маленьким детям. В Казани я пыталась подсказывать что-то малышам в своей группе», — рассказала Артемьева.

«Мне тоже казалось, что в технике могу что-то подсказать. Ещё не занимаюсь подкатками, пока учусь. Помимо тренерской деятельности, у нас ещё много других предметов, интересно учиться», — добавил Брюханов.

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