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«Она остаётся для нас выдающейся спортсменкой». Матыцин — о Валиевой на Играх будущего

«Она остаётся для нас выдающейся спортсменкой». Матыцин — о Валиевой на Играх будущего
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Камила Валиева остаётся выдающейся спортсменкой и те события, что сейчас её сопровождают, поклонники фигуристки переборют вместе.

«Вчера, к сожалению, не удалось пообщаться с Камилой. Мы всегда говорили, что она была, есть и остаётся для нас выдающейся спортсменкой. С уважением относимся к её достижениям и, конечно, переживаем за те события, которые случились не только в её жизни, в жизни российского спорта. И будем делать всё возможное, чтобы преодолеть эти сложности», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишена всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.

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