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Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Стали известны имена фигуристов, которые последними вошли в список участников Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Напомним, согласно регламенту турнира его состав формировался следующим образом: шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024, три спортсмена, занявшие места с первого по третье на Первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам голосования СМИ (в нём принимали участие и представители «Чемпионата») на Кубок Первого канала будут приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов (танцы).

Согласно решению ФФКР на КПК также выступят Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (танцы).

Полный список участников грядущих соревнований выглядит следующим образом:

Танцы на льду

Александра Степанова/Иван Букин;
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Мужчины

Евгений Семененко;
Владислав Дикиджи;
Дмитрий Алиев;
Роман Савосин;
Марк Кондратюк;
Даниил Самсонов;
Пётр Гуменник;
Матвей Ветлугин;
Александр Самарин;
Арсений Федотов;
Лев Лазарев;
Иван Рамзенков.

Спортивные пары

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук;
Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Женщины

Аделия Петросян;
Ксения Синицына;
Анна Фролова;
Вероника Яметова;
Алина Горбачёва;
Дарья Садкова;
Софья Муравьёва;
Ксения Гущина;
Мария Агаева;
Маргарита Базылюк;
Алиса Двоеглазова;
Лидия Плескачева.

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