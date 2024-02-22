Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стали известны имена фигуристов, которые последними вошли в список участников Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Напомним, согласно регламенту турнира его состав формировался следующим образом: шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024, три спортсмена, занявшие места с первого по третье на Первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам голосования СМИ (в нём принимали участие и представители «Чемпионата») на Кубок Первого канала будут приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов (танцы).

Согласно решению ФФКР на КПК также выступят Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (танцы).

Полный список участников грядущих соревнований выглядит следующим образом:

Танцы на льду

Александра Степанова/Иван Букин;

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;

Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;

Екатерина Миронова/Евгений Устенко;

Софья Шевченко/Андрей Ежлов;

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Мужчины

Евгений Семененко;

Владислав Дикиджи;

Дмитрий Алиев;

Роман Савосин;

Марк Кондратюк;

Даниил Самсонов;

Пётр Гуменник;

Матвей Ветлугин;

Александр Самарин;

Арсений Федотов;

Лев Лазарев;

Иван Рамзенков.

Спортивные пары

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук;

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;

Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Женщины

Аделия Петросян;

Ксения Синицына;

Анна Фролова;

Вероника Яметова;

Алина Горбачёва;

Дарья Садкова;

Софья Муравьёва;

Ксения Гущина;

Мария Агаева;

Маргарита Базылюк;

Алиса Двоеглазова;

Лидия Плескачева.