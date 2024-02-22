Стал известен полный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стали известны имена фигуристов, которые последними вошли в список участников Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.
Напомним, согласно регламенту турнира его состав формировался следующим образом: шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024, три спортсмена, занявшие места с первого по третье на Первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России.
По итогам голосования СМИ (в нём принимали участие и представители «Чемпионата») на Кубок Первого канала будут приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов (танцы).
Согласно решению ФФКР на КПК также выступят Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (танцы).
Полный список участников грядущих соревнований выглядит следующим образом:
Танцы на льду
Александра Степанова/Иван Букин;
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
Мужчины
Евгений Семененко;
Владислав Дикиджи;
Дмитрий Алиев;
Роман Савосин;
Марк Кондратюк;
Даниил Самсонов;
Пётр Гуменник;
Матвей Ветлугин;
Александр Самарин;
Арсений Федотов;
Лев Лазарев;
Иван Рамзенков.
Спортивные пары
Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук;
Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
Женщины
Аделия Петросян;
Ксения Синицына;
Анна Фролова;
Вероника Яметова;
Алина Горбачёва;
Дарья Садкова;
Софья Муравьёва;
Ксения Гущина;
Мария Агаева;
Маргарита Базылюк;
Алиса Двоеглазова;
Лидия Плескачева.