Тутберидзе: меня очень любят критиковать, много антифанатов. Я на это спокойно смотрю

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в рамках телешоу «Большие девочки», где является наставницей участниц, поделилась своим отношением к общественному мнению.

«Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть. Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать. Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику... (завершение фразы в эфир не попало, но в титрах появилась фраза «Мне до лампочки». – Прим. «Чемпионата»)», — сказала Тутберидзе в эфире телеканала «Пятница».

Отметим, что ранее Тутберидзе по неизвестным причинам пропустила Спартакиаду сильнейших — 2024 в Магнитогорске. В ней с разной степенью успеха принимали участие подопечные Этери.