«Ментально как будто здесь». После бана Валиевой Тутберидзе решила избегать соревнования?

Спартакиада сильнейших в Магнитогорске являлась одним из ключевых соревнований в текущем сезоне. Аналог прошлогоднего финала Гран-при России. Практически чемпионат страны, только в сжатом формате. Фигуристы усердно отбирались на престижный старт, добывая путёвки через этапы Гран-при. Участие в нём для многих открывало второй шанс доказать нашей федерации фигурного катания, что они достойны включения в сборную команду.

Кроме того, от суммарных результатов спортсменов на Спартакиаде и чемпионате России зависело, кого позовут на Кубок Первого канала. Всё максимально серьёзно. Неудивительно, что, например, Пётр Гуменник, едва переболев ковидом, отчаянно рвался в Магнитогорск, но его туда всё-таки не пустили.

С учётом всей значимости турнира крайне странно, что на него решила не ехать Этери Тутберидзе. Её воспитанники катались там в трёх видах из четырёх. Аделия Петросян и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и вовсе считались фаворитами. Однако вместо того, чтобы лично поддерживать и выводить на прокаты учеников, специалист предпочла следить за ходом событий на расстоянии.

Могло ли сказаться отсутствие главного тренера на выступлениях фигуристов? Вполне. Некоторые откровенно намекали, что без Тутберидзе им было сложнее.

Тутберидзе проигнорировала один из главных стартов сезона

На Спартакиаде в Магнитогорске состязались шестеро подопечных тренерского штаба Тутберидзе: Аделия Петросян и Дарья Садкова в женском одиночном, Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов в мужском одиночном и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в парном виде. Список приличный, и он увеличился по сравнению с прошлогодним финалом Гран-при России. Тогда от «Хрустального» выступали пять человек: три девушки и одна спортивная пара. При этом Тутберидзе приезжала на соревнования, всех выводила на лёд и со всеми сидела в зоне «кисс энд край» в ожидании оценок.

В этом же году Этери Георгиевна предпочла не покидать столицу. Без внимания спортсмены, разумеется, не остались: Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков занимались одиночницами и одиночниками, а Бойковой и Козловским — Максим Траньков и Павел Слюсаренко, который умудряется помогать «Хрустальному» с развитием спортивных пар, несмотря на обилие учеников в своей пермской школе.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Тем не менее на столь важном старте, конечно же, ожидалось, что рядом со спортсменами будет находиться главный тренер. А это именно Тутберидзе, какое бы равноправие ни провозглашалось между ней, Дудаковым и Глейхенгаузом. Опять же: на чемпионате России в конце декабря она присутствовала. Не со всеми учениками трепетно ожидала выставления оценок под прицелами камер, но обязательно настраивала на прокат и встречала после. В случае же со Спартакиадой она ограничилась наблюдением за воспитанниками по телевизору. Переживала за них на своём новом катке в Ясенево, держа на руках одну из собачек Александры Трусовой Лану.

«Я бы, конечно, хотел видеть её здесь»

К сожалению, поддержки Тутберидзе на расстоянии её фигуристам явно было недостаточно. Особенно неприятным сюрпризом это стало для перешедшего в «Хрустальный» в середине января Андрея Мозалёва. Спартакиада была его первым соревнованием под крылом новой команды, и он, естественно, надеялся, что Тутберидзе разделит с ним этот момент.

«Каково выступать с новой командой? Совсем непривычно, совсем новые ощущения. Это классно, что-то поменялось в жизни. Нет Этери Георгиевны? Я бы, конечно, хотел видеть её здесь, но она решила не ехать. Но ментально она как будто здесь», — поделился впечатлениями Мозалёв с журналистами.

Кто знает, может быть, выводи Андрея на лёд в Магнитогорске Тутберидзе, он не наошибался бы так в произвольной и прорвался хотя бы в пятёрку сильнейших. Однако от пятого места его отделила целая пропасть: больше 20 баллов. От лидеров отставание — тем более космос.

Хотелось, чтобы Тутберидзе прилетела в Магниторск, и Даниилу Самсонову, но пришлось довольствоваться её напутствиями в Москве. В итоге он откатался заметно хуже, чем на чемпионате России, когда Этери Георгиевна находилась за бортиком.

«Не думаешь, когда выходишь на старт, кто тебя выводит, поскольку это твоя работа, ты делаешь всё сам, что натренировал. С Этери Георгиевной, возможно, чуть поспокойнее, но для меня это не так важно — с кем приезжать на соревнования. Главное — делать свою работу. Стараешься выходить на лёд только ради своего результата.

На связи ли мы? Со мной Этери Георгиевна не контактирует, она знает, что мне надо делать, всё сказала в Москве, что нужно было», — рассказал Самсонов.

Юная 15-летняя Дарья Садкова сама по себе очень эмоциональная, поэтому волнение на турнирах часто подводит её. И всё же под бдительным взором строгой наставницы те же квады удаются ей лучше. На чемпионате России она осилила каскад из четверного и двойного тулупов. В этот раз лишь один сольный четверной, да и тот с недокрутом. Перед короткой программой Даша вообще так нервничала, что психологическая поддержка Тутберидзе ей бы точно не помешала.

«Сегодня перед короткой программой я очень сильно волновалась. Давно так не переживала перед ней на соревнованиях. Даже до конца не могу понять, с чем это связано», — призналась Садкова.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на отсутствие Туберидзе и излишние переживания не жаловались, но их прокаты говорят сами за себя. В короткой Саша не справилась с параллельным тройным сальховом, хотя им специально заменили более дорогой, но проблемный тройной риттбергер. В произвольной ребята сорвали поддержку — ценнейший элемент — и окончательно потопили свои шансы на золото. Разочарованный Дима настолько расстроился, что не удержался от обвинений в адрес партнёрши. Якобы Саша не выполнила какие-то договорённости после утренней тренировки. Этери Георгиевна как минимум быстро положила бы конец бессмысленным спорам на глазах публики.

Главная звезда «Хрустального» осталась без личной поддержки тренера

Блеснуть в Магнитогорске из «Хрустального» смогла одна лишь Аделия Петросян. Восстановленный тройной аксель помог ей прилично оторваться от соперниц ещё после короткой программы, а в произвольной она приземлила два четверных тулупа.

С другой стороны, её выступление могло быть сильнее. Девушка признавалась, что сомневалась в трикселе и самостоятельно настраивала себя на успех. Весь прокат её «шатало», но, к счастью, ей удалось избежать ошибок. Произвольная прошла далеко не так гладко: Аделия упала с четверного флипа, в котором была абсолютно уверена, и чудом выехала сольный четверной тулуп. Судьи, правда, никак не наказали её за довольно корявое исполнение. Только один арбитр осмелился отминусовать прыжок, но по правилам его оценку отбросили при определении общего вердикта. Впрочем, и при менее лояльном судействе Аделия увезла бы золото Спартакиады. Жаль, что её триумф не разделила Тутберидзе. На данный момент Петросян — лидер её группы, и как-то неправильно, что она защищает честь «Хрустального» без главного тренера за бортиком.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Почему Туберидзе не поехала на Спартакиаду — загадка. Так как она смотрела соревнования на катке, то вряд ли причина в болезни. Съёмки в роли телеведущей реалити-шоу «Большие девочки» отгремели в прошлом году, а каких-то других крупных турниров в те же даты не проходило. Наиболее вероятный вариант, что она просто не спешит светить лицом на публике после скандала с дисквалификацией Камилы Валиевой за допинг.

Вопрос в том, как долго это продлится. Возможно, она появится уже на Кубке Первого канала. А может, мы не увидим её за бортиком до конца сезона. В том числе на чемпионате мира в Канаде, где из «Хрустального» будет Ника Эгадзе под флагом Грузии.

А ведь до сих пор Тутберидзе сопровождала его на всех международных соревнованиях в этом сезоне. Но после отстранения Камилы внимания к ней за рубежом станет даже больше, чем в России. Остановит ли это Этери Георгиевну? Узнаем в конце марта.