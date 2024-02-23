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Аршавин: обидно, что Валиеву дисквалифицировали

Аршавин: обидно, что Валиеву дисквалифицировали
Камила Валиева.
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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой в Казани.

«Когда ждали церемонию открытия Игр будущего, разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного. Да, знаю, что её дисквалифицировали, обидно за неё, если честно», – приводит слова бывшего форварда сборной России ТАСС.

Напомним, фигуристка Валиева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил на четыре года. По этому поводу высказались многие спортсмены и известные личности, выразившие спортсменке поддержку.

21 февраля Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего в Казани. Фигуристка следила за мероприятием рядом с президентом России Владимиром Путиным.

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