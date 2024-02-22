Матыцин рассказал, почему Валиева на Играх будущего сидела рядом с Путиным

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос журналистов о том, находится ли Камила Валиева под «защитой» Владимира Путина, поскольку сидела рядом с ним на церемонии открытия Игр будущего. Он заявил, что Владимир Путин — гарант стабильности в развитии российского спорта.

«Вы фактически ответили на свой вопрос в ваших комментариях. Камила была приглашена и была участницей церемонии открытия, сидела рядом с президентом Российской Федерации. Президент — это наш гарант не только Конституции, но и гарант стабильности развития спорта. Мы видим, какое большое внимание глава Российской Федерации уделяет спорту, спортсменам и защите их интересов. Конечно, мы будем продолжать реализацию задач, которую поставил президент, продолжать реализацию стратегии развития физической культуры и спорта, в центре которой, естественно, человек, каждый спортсмен, будь то профессиональный спортсмен, будь то любой», передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, фигуристка Валиева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил на четыре года. По этому поводу высказались многие спортсмены и известные личности, выразившие спортсменке поддержку.