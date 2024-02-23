Самарин заявил, что счастлив возможностью выступить на Кубке Первого канала

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин заявил, что для него стала очень неожиданной и приятной возможность выступить на Кубке Первого канала.

Напомним, Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Спортсмен не отобрался напрямую на Кубок Первого канала, который пройдёт с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге, но в четверг, 22 февраля, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила его в число участников турнира.

«Для меня это было очень неожиданно и очень приятно. Счастлив, что у меня появилась такая возможность. Огромное спасибо и федерации, и всем ребятам, которые посодействовали тому, чтобы я ещё покатался. Но моё заявление в любом случае не означало, что я поеду домой и лягу отдыхать. Я продолжаю находиться в составе сборной команды России, поэтому держу себя в кондициях. О том, что я буду участвовать в Кубке Первого канала, узнал на льду, во время тренировки», — приводит слова Самарина «РИА Новости Спорт».