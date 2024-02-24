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Лайшев — о Тутберидзе: замечательный человек и профессионал своего дела в жизни

Лайшев — о Тутберидзе: замечательный человек и профессионал своего дела в жизни
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Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев поздравил Этери Тутберидзе с днём рождения.

«Красивая женщина, замечательный человек и профессионал своего дела в жизни, в фигурном катании. Я счастлив, что в жизни мне довелось повстречаться с таким неординарным, выдающимся человеком — такой масштабной личностью! Хочется пожелать дальнейших успехов. Приносить больше радости любителям фигурного катания нашей страны! Желаю крепкого здоровья!» — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее заслуженного тренера с 50-летием поздравила и её ученица, российская фигуристка Камила Валиева.

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