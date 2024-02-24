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Татьяна Тарасова поздравила Тутберидзе с юбилеем

Татьяна Тарасова поздравила Тутберидзе с юбилеем
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения. Напомним, наставнице сегодня исполнилось 50 лет.

«От всего сердца поздравляю Этери с её праздником, хочу пожелать будущих побед и тренерского долголетия! Она занимает очень важное место в фигурном катании России. Через неё прошли одни из лучших фигуристов в истории, поэтому надо ей сказать спасибо и пожелать всего лучшего.

Лучший ли она тренер? Это нужно доказывать каждый год! Нет такого тренера, который будет лучшим всегда. Она вырастила чемпионов. Конечно, она одна из лучших. Надеюсь, она будет продолжать своё дело как можно дольше», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее Сергей Дудаков, входящий в штаб Этери Тутберидзе, в своём поздравлении заявил, что в команде царит рабочая и благожелательная атмосфера благодаря характеру наставницы.

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