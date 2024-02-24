Александра Трусова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения

Российская фигуристка Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года и призёр чемпионатов мира и Европы, поздравила с днём рождения тренера Этери Тутберидзе, которой сегодня, 24 февраля, исполнилось 50 лет.

Спортсменка опубликовала совместное с тренером фото в социальной сети и подписала его: «С днём рождения!»

Фото: Социальные сети Александры Трусовой

Напомним, Александра Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе в 2016-2020 и 2021-2022 годах, во время перерыва в сотрудничестве спортсменка работала в группе Евгения Плющенко. В октябре 2022 года Трусова ушла от Тутберидзе к тренерскому штабу Светланы Соколовской в ЦСКА.

Под руководством Этери Тутберидзе Александра Трусова дважды стала чемпионкой Европы среди юниоров, а также завоевала все свои взрослые международные награды.