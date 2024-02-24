Успех Тутберидзе — это успех её девочек. Выбираем лучшую ученицу знаменитого тренера

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе, заслуженный тренер России по фигурному катанию празднует 50-летний юбилей! За долгие годы работы команда Этери Георгиевны воспитала немало чемпионок в женском одиночном катании – её ученицы выиграли всё, что только можно было выиграть.
Какую из тренерских побед Этери Георгиевны вы считаете самой яркой? Самой главной? Работа с кем из её учениц дала самый крутой результат? В этом рейтинге 10 чемпионок и рекордсменка, и вы можете сделать свой выбор.
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Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира (2021) и Европы (2022), трёхкратная чемпионка России среди взрослых. Одна из самых титулованных фигуристок в карьере Этери Тутберидзе, Аня практически с самого детства занималась в «Хрустальном». В её карьере не было громких переходов, зато было стремление выходить на лёд и побеждать, несмотря ни на что. В ковидный сезон Аня стала примой группы, выиграла чемпионат России после тяжёлой пневмонии, затем и чемпионат мира, а на следующий год завоевала олимпийское золото.
Александра Трусова
Чемпионка России в женском одиночном катании среди взрослых, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр финала Гран-при. Первая в истории фигуристка-одиночница, исполнившая на соревнованиях четверной лутц, четверной тулуп и четверной флип, Русская ракета, в конце концов! Четверные прыжки Саша начинала учить ещё в группе Александра Волкова, а запрыгала их уже у Этери Тутберидзе. На один сезон Трусова покидала группу, перейдя к Евгению Плющенко, но на олимпийский сезон вернулась и сумела приземлить пять четверных прыжков на главном старте в карьере.
Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России в женском одиночном катании среди взрослых, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (личный и командный турнир). С юного возраста Женя занималась в группе Этери Георгиевны, вместе они прошли юниорские старты, переход во взрослые, два года абсолютного доминирования на мировой арене и, наконец, Олимпиаду в Пхёнчхане, где Медведева отдала всю себя, но завоевала серебро.
Камила Валиева
Главная трагедия в карьере Этери Тутберидзе – дисквалификация Камилы Валиевой. С 2018 года Камила тренировалась в группе Тутберидзе и уже тогда начала обращать на себя внимание пластичностью и растяжкой, в также феноменальными вращениями. Постепенно пришли и прыжки, Камила выучила четверной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов. В свой первый взрослый сезон она шла без поражений, но затем случилась Олимпиада в Пекине, допинговое дело, завершившееся отстранением на четыре года. По сей день Камила Валиева остаётся обладательницей мировых рекордов в женском одиночном катании – в короткой программе, в произвольной программе и по сумме двух программ.
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, серебряный призёр Олимпийских игр (командный турнир), чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), чемпионка России (2018) и победительница финала Гран-при (2017). Алина стала первой фигуристкой из команды Тутберидзе, которой удалось собрать «Золотой шлем», выиграть буквально всё к 16 годам – и за этим стояло огромное количество кропотливого труда. Отношения Загитовой и Тутберидзе были непростыми – в какой-то момент Алину выгоняли из группы, но она в итоге вернулась и всё выиграла.
Юлия Липницкая
Олимпийская чемпионка в командном турнире (2014), серебряный призёр чемпионата мира и чемпионка Европы. Первый крупный успех штаба Этери Тутберидзе случился именно с Юлей. Во взрослые Липницкая вышла аккурат в сезон домашней Олимпиады, выиграла чемпионат Европы, а затем блестяще откаталась за сборную России в командном турнире в Сочи. В личном турнире последовало лишь пятое место, но затем Липницкая достойно выступила на постолимпийском чемпионате мира и стала второй.
Аделия Петросян
Чемпионка России в женском одиночном катании среди взрослых, победительница финала Гран-при России и Спартакиады сильнейших. В 2021 году Аделия первой среди девушек исполнила четверной риттбергер. Прямо сейчас Аделия – лидер группы Тутберидзе и всего женского одиночного катания в России, она боролась бы за самые высокие места на международных стартах, если бы российские спортсмены имели возможность принимать в них участие.
Софья Акатьева
Чемпионка России в женском одиночном катании среди взрослых, двукратная чемпионка России среди юниоров. В 2021 году Софья стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить в одной программе три четверных прыжка и тройной аксель. В первый взрослый сезон Соня входила не в статусе фаворита и первые старты проиграла, но затем ей практически удалось выдать максимум и стать чемпионкой России.
Алёна Косторная
Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в женском одиночном катании среди взрослых, трёхкратный призёр чемпионатов России (одно серебро, две бронзы). Главных успехов в карьере одиночницы Алёна добилась вместе с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Ещё в юниорские годы специалисты отмечали её скольжение, а первый взрослый сезон получился максимально ярким – Алёна выучила тройной аксель, била мировые рекорды и выигрывала золото. Затем случились громкий переход и не менее громкое возвращение на олимпийский сезон, когда перелом руки лишил Косторную шансов поучаствовать в отборе на Игры.
Элизабет Турсынбаева
Серебряный призёр чемпионата мира, а также чемпионата четырёх континентов. На ЧМ-2019 Элизабет вошла в историю как первая фигуристка, которая чисто исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях в женском одиночном катании. Элизабет тренировалась и в Канаде у Брайана Орсера, но в историю она вошла, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе.