Успех Тутберидзе — это успех её девочек. Выбираем лучшую ученицу знаменитого тренера

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе, заслуженный тренер России по фигурному катанию празднует 50-летний юбилей! За долгие годы работы команда Этери Георгиевны воспитала немало чемпионок в женском одиночном катании – её ученицы выиграли всё, что только можно было выиграть.

Какую из тренерских побед Этери Георгиевны вы считаете самой яркой? Самой главной? Работа с кем из её учениц дала самый крутой результат? В этом рейтинге 10 чемпионок и рекордсменка, и вы можете сделать свой выбор.

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