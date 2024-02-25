Ягудин показал, как отметил годовщину свадьбы с Тотьмяниной

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в социальных сетях показал, как отметил восьмилетнюю годовщину в браке с олимпийской чемпионкой 2006 года фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.

«С днём свадьбы нас», — написал спортсмен на странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алексея Ягудина

Публикация собрала множество восторженных комментариев от пользователей: «Прекрасная семья у Вас получилась», «Цените и берегите друг друга», а также «Вы очень красивая пара».

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина зарегистрировали брак 22 февраля 2016 года. Пара является одной из заметных в российском спорте и состояла в отношениях задолго до официальной регистрации. Фигуристы воспитывают двух дочерей: Елизавету и Мишель.