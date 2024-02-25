Александра Трусова опубликовала милые фото с йоги с щенками

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном фигурном катании Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале милые фотографии, сделанные во время йоги с щенками.

Фото: Социальные сети Александры Трусовой

Фото: Социальные сети Александры Трусовой

У самой Александры Трусовой есть шесть собак: чихуахуа Тина, миниатюрный пудель Лана, сибирский хаски Джек, басенджи Алита, китайский пудель тикап Элла (Круэлла, названа в честь одной из самых известных произвольных программ фигуристки) и бишон фризе Селма. Также у спортсменки есть две кошки: найденная на улице Хлоя и породистая бенгальская Киара.

В последний раз Александра Трусова, официально не завершавшая карьеру, выступала на соревнованиях в конце 2022 года.