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Александра Трусова опубликовала милые фото с йоги с щенками

Александра Трусова опубликовала милые фото с йоги с щенками
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Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном фигурном катании Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале милые фотографии, сделанные во время йоги с щенками.

Фото: Социальные сети Александры Трусовой

Фото: Социальные сети Александры Трусовой

У самой Александры Трусовой есть шесть собак: чихуахуа Тина, миниатюрный пудель Лана, сибирский хаски Джек, басенджи Алита, китайский пудель тикап Элла (Круэлла, названа в честь одной из самых известных произвольных программ фигуристки) и бишон фризе Селма. Также у спортсменки есть две кошки: найденная на улице Хлоя и породистая бенгальская Киара.

В последний раз Александра Трусова, официально не завершавшая карьеру, выступала на соревнованиях в конце 2022 года.

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