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Козловский: ввиду того, что россияне не выступают, уровень международных турниров снизился

Козловский: ввиду того, что россияне не выступают, уровень международных турниров снизился
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, чемпион Европы и призёр чемпионата мира в парном катании с Александрой Бойковой, высказал мнение о том, что из-за отстранения россиян уровень международных турниров снизился.

«Развитие некоторых дисциплин проходит волнообразно. На Олимпиаде в Пекине выступала очень сильная китайская пара, три российские, и уровень был очень высокий. После окончания Олимпиады ввиду того, что российские спортсмены не выступают, создался вакуум на международной арене, уровень снизился», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, россияне и белорусы были отстранены Международным союзом конькобежцев от соревнований 1 марта 2022 года. Летом 2023 года ISU продлил решение о недопуске спортсменов на международные турниры.

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