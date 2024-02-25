Кондратюк: я точно не хочу тренировать после завершения карьеры

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк заявил, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры.

«В первую очередь, я хочу ещё продолжать карьеру. Пока мои мысли сосредоточены на этом. Я не готов ответить, что хочу, потому что ищу себя. Но я точно не хочу тренировать. Это не моё, учить кого‑то чему‑то, к этому нужен талант. Пока я в себе такого таланта не ощущаю», — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

Напомним, российский фигурист является чемпионом России и Европы. Также в его активе есть бронзовая медаль Олимпиады‑2022 в Пекине в командных соревнованиях. На Спартакиаде сильнейших — 2024 Кондратюк занял второе место, набрав 297,72 балла. Победителем турнира стал двукратный чемпион России Евгений Семененко.