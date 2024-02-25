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Кондратюк: меня вдохновляет Малинин — это гений

Кондратюк: меня вдохновляет Малинин — это гений
Илья Малинин
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Российский фигурист Марк Кондратюк, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года и чемпион Европы, рассказал, за какими иностранными спортсменами он следит, отметив, что американец Илья Малинин является гением в своём виде спорта.

«Я смотрю международные соревнования, но выборочно. Предпочитаю пересматривать более старые выступления спортсменов. Вдохновляет Малинин — это гений. И наиболее очевидное — Адам Сяо Хим Фа, Сёма Уно, Юма Кагияма», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Напомним, американский фигурист Илья Малинин является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022), победителем командного чемпионата мира и призёром чемпионата мира (2023), а также победителем финала Гран-при (2023). Сейчас спортсмену 19 лет, он стал первым в истории фигуристом, исполнившим четверной аксель на чемпионате мира, а также первым спортсменом, исполнившим все четверные прыжки на официальных стартах.

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