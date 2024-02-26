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Тарасова — об апелляциях России на решение ISU: это не приведёт к возвращению золота

Тарасова — об апелляциях России на решение ISU: это не приведёт к возвращению золота
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в подаче Россией апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ISU нет смысла.

«У нас сами ничего не делают. Значит, их кто‑то надоумил. Значит, фигуристы считают это правильным.

Это не приведёт к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Всё. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать‑то?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляция на решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Три апелляции подала российская сторона, ещё одна поступила от Канады.

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