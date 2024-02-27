«Какое парное катание? Зачем?» Хабибуллина рассказала, как Тутберидзе отправила её в пары

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Хабибуллина в беседе с ведущим рассказала, как она попала в парное катание.

Наталья: Она мне предлагала в 2017 году. Говорит: «Не хочешь в парном попробоваться?» Я тогда сказала: «Какое парное катание? Зачем?»

Андрей: А у тебя тоже всё было в порядке с прыжками?

Наталья: Я приехала в Москву, когда уже все прыгали тройные. Но я их выучила за два месяца. Начала выступать. Сначала с двойными, а буквально через полгода я уже выступала со всеми тройными. Потом перед Олимпиадой в 2018 году Этери Георгиевна меня ещё раз подозвала и спросила: «Всё-таки собираешься в парное катание?» А я как раз поняла, что в одиночке мне ловить нечего. Там передо мной, грубо говоря, четверные вовсю учили. Я, правда, сама тройной аксель изучала на самом деле. Но в конце 2017 года сломала ногу. Вот и подумала, почему бы не попробовать в парном?

В итоге сказала Тутберидзе, что я готова, хотя даже с родителями особо не разговаривала насчёт этого. Тутберидзе передо мной позвонила Сергею Сергеевичу Рослякову, рассказала, что есть девочка, прыгает такие-то прыжки. На следующий день Сергей Сергеевич пришёл на ледовую тренировку к Этери Георгиевне, посмотрел мои прыжки, и в понедельник я ушла в парное катание.

Напомним, сама Хабибуллина из Ижевска, там она и начала заниматься фигурным катанием. В 2016 году стала тренироваться в Москве под руководством Этери Тутберидзе.