Одарённые фигуристы смогут бесплатно заниматься в школе Загитовой

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал об особенности устройства школы российской фигуристки Алины Загитовой и условиях обучения в ней. По словам министра школа будет создана на основе частно-государственного партнёрства. У одарённых юных фигуристов будет возможность заниматься бесплатно.

«Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одарённых будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — цитирует Владимира Леонова ТАСС.

Школу олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют начать строить летом 2024 года в Казани.