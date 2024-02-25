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Школу Алины Загитовой начнут строить летом 2024 года

Школу Алины Загитовой начнут строить летом 2024 года
Алина Загитова
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Летом 2024 года планируется начало строительства школы по фигурному катанию Алины Загитовой. Такой информацией поделился с журналистами министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов.

Руководитель профильного ведомства отметил, что сейчас завершается работа над техническим заданием.

«Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи. Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнём реализацию. Земельный участок определён, останется понять финальный бюджет, источник финансирования.

Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому, как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», — приводит слова Леонова ТАСС.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с олимпийской чемпионкой 2018 года и обсудил проект создания школы в Казани.

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