МОК рассказал, когда сможет вручить медали за командный турнир на ОИ-2022

Международный олимпийский комитет рассказал, когда сможет вручить медали за командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Обновился рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, который был установлен ISU после решения CAS о дисквалификации результатов, полученных Камилой Валиевой. Сейчас решение оспаривается, это ещё раз ставит спортсменов и МОК в тупик. Мы надеемся, что дела будут решены быстро и ISU сможет определить окончательный рейтинг. Только после этого шага МОК сможет принять решение о вручении медалей», — приводит слова МОК ТАСС.

Ранее сборную России лишили золотых медалей за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 из-за участия в команде фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Начало дисквалификации Валиевой отсчитывается с 2021 года, а все её результаты за этот период аннулированы.

Дисквалификация Камилы Валиевой. Могло быть по-другому?