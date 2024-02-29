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МОК рассказал, когда сможет вручить медали за командный турнир на ОИ-2022

МОК рассказал, когда сможет вручить медали за командный турнир на ОИ-2022
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Международный олимпийский комитет рассказал, когда сможет вручить медали за командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Обновился рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, который был установлен ISU после решения CAS о дисквалификации результатов, полученных Камилой Валиевой. Сейчас решение оспаривается, это ещё раз ставит спортсменов и МОК в тупик. Мы надеемся, что дела будут решены быстро и ISU сможет определить окончательный рейтинг. Только после этого шага МОК сможет принять решение о вручении медалей», — приводит слова МОК ТАСС.

Ранее сборную России лишили золотых медалей за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 из-за участия в команде фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Начало дисквалификации Валиевой отсчитывается с 2021 года, а все её результаты за этот период аннулированы.

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