Валиева отреагировала на послание Путина Федеральному Собранию

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Сейчас я уже задумываюсь, в какой университет буду поступать, скажу честно, дается мне это сложно, потому что выбор, действительно, впечатляет. Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию — сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40! Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ, мне кажется, что многие не сдают его только из-за волнения и огромного стресса. А еще появится проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент страны отметил, что каждый год в регионах должно появляться не менее 350 спортивных объектов, построенных за счёт федеральных средств.