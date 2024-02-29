«Бросай пить — вставай на лыжи». Владимир Путин обратился к россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал россиян вести здоровый образ жизни и больше заниматься спортом. Президент страны также отметил, что каждый год в регионах должны появляться не менее 350 спортивных объектов, построенных за счёт федеральных средств.

«Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить – вставай на лыжи». Вот это тот самый случай, момент настал. Что касается пития, здесь у нас хорошие и заметные результаты. Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации.

Предлагаю за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах и сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов», — сказал Путин в послании Федеральному собранию.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Путин выступает с посланием Федеральному собранию.